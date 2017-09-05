«Запуск сервиса «Автохаб» позволит привлечь в Одессу больший поток машин для растаможивания», — Степанов

13:09 / 09.09.2017

ОДЕССА, 09 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По мнению председателя Одесской ОГА, запуск экспресс-сервиса «Автохаб» для растаможивания и регистрации б/у автомобилей, который начал работать в Одесском порту, позволит привлечь больше таких авто для прохождения процедур именно в Одесском регионе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 сентября, в пресс-службе Одесской ОГА.

Открытие экспресс-сервиса «Автохаб» в Одесском порту провели вчера, 8 сентября, губернатор совместно с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Создание такого экспресс-сервиса, как «Автохаб» в формате единого окна для оформления продукции, въезжающей в Украину, является приоритетом для украинской таможни. Это первый пилотный проект, и я считаю, что нам и в дальнейшем надо развивать Одесскую таможню, которая является сверхмощной в масштабах Украины. Надо сделать качественный сервис для всех групп товаров, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, не имели никаких оснований у кого-то просить давать взятки», — отметил В. Гройсман.

В свою очередь, М. Степанов, говоря о предпосылках создания «Автохаба», отметил, что завоз человеком или компанией иномарки занимал недели и это означало «пройти семь кругов ада».

«О семи кругах — не шучу, потому что это как раз количество ведомств, причастных к процессу растаможивания и регистрации авто. Понятно — коррупции на этом пути достаточно. Но оказалось, что найти нормальное решение, которое устроит и бизнес, и государство, возможно… В мае вместе с руководителем Одесской таможни Александром Власовым и представителем Европейской бизнес-ассоциации Виктором Берестенко мы обсудили ситуацию. И уже сегодня создан экспресс-сервис «Автохаб» в формате «единого окна» для растаможивания и регистрации б/у авто — максимально быстро и без бюрократических проволочек и коррупции. Для этого в хабе работают представители сразу 7 органов и учреждений. Ранее все ведомства, задействованные в этом процессе, находились в разных местах Одессы», — отметил председатель ОГА.

Как пояснил М. Степанов, «Автохаб» будет работать следующим образом: авто в контейнерах будут доставлять на территорию «Автохаба». После растаможки автомобиль отправят на специальную площадку для осмотра профильными службами, а владелец подаст таможенную декларацию. Также на месте он получит свидетельство о регистрации, регистрационные номера любого региона Украины и даже, при необходимости, сможет провести техобслуживание машины на СТО. Плановая пропускная способность хаба — 50-100 автомобилей в день, весь процесс будет занимать около часа-полутора. Работать «Автохаб» будет без выходных, с 9 до 21 часа.

«Сейчас по морю в Украину прибывают только около 30% всех авто. Мы рассчитываем, что открытие «Автохаба» существенно изменит это соотношение, отчего Одесский регион, безусловно, только выигрывает», — подчеркнул губернатор.