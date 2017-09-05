«Полмиллиарда гривен мы выделим в этом году на новую «взлётку» одесского аэропорта», — Гройсман

15:22 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Премьер-министр Владимир Гройсман выразил уверенность в том, что будут изысканы ресурсы в 1,6 млрд. грн. на строительство новой взлётно-посадочной полосы Международного аэропорта «Одесса» — 500 млн. правительство планирует выделить уже в этом году для начала работ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

В своем выступлении в аэропорту Одессы премьер-министр подчеркнул важность этого инфраструктурного проекта не только для города и области, но и для всей страны.

«На прошлом заседании правительства, в среду, мы заложили полмиллиарда гривен для того, чтобы уже в этом году начать работы. Нам нужно более 1,6 млрд., но я убежден, что эти ресурсы будут найдены, чтобы ориентировочно за 30 месяцев аэропорт получил новую ВВП. Мы будем сопровождать этот проект и в дальнейшем. Аэропорт Одессы должен занять на карте аэропортов Европы видное место», — заявил В. Гройсман.

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов, в свою очередь, напомнил, что на сегодняшний день одесская «взлётка» не соответствует современным стандартам, и аэропорт не может принимать большие самолеты из-за недостаточной длины полосы.

«Обещания начать строительство новой полосы тянулись из года в год, и впоследствии испарялись вместе с теми, кто их раздавал. При назначении меня председателем Одесской ОГА Президент определил задание запуска строительства новой взлётки одним из приоритетных. И все это время держал этот вопрос на личном контроле», — отметил губернатор.

«Я благодарен Премьер-министру Гройсману за то, что он вник в суть проблемы и поддержал наш проект. Это будет современная полоса, способная принять дальнемагистральные и крупногабаритные самолеты, что дает массу новых возможностей. Для бизнеса и экономики, для развития туристического потенциала и захода новых лоукостов, для развития инфраструктуры и укрепления международных связей... Вкладывая в инфраструктуру, мы реально вкладываем в будущее», — добавил он.