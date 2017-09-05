ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Презентация альманаха «Юго-Запад. Одесика»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Премьер-министр заложил капсулу по случаю начала строительства новой полосы одесского аэропорта
14:51 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в торжественной закладке капсулы по случаю начала строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Прибыв с рабочей поездкой в Одесскую область, глава правительства принял участие в торжественной закладке капсулы по случаю начала строительства новой взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту.

Как отмечают в пресс-службе КМУ, после завершения строительных работ аэропорт Одессы сможет принимать и отправлять воздушные суда всех классов.

«Мы найдем ресурс, чтобы в течение 30 месяцев одесситы получили новую полосу. Это будет развивать экономику как региональную, так и всей страны», — сказал Владимир Гройсман.

В торжественной церемонии закладки капсулы, наряду с Премьером, приняли участие председатель ОГА Максим Степанов и Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Программа визита Премьера в регион также предусматривает его участие в работе II Международной транспортной конференции высокого уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия».

В. Гройсман подчеркнул, что проведение конференции — важный шаг на пути развития транспортного потенциала Украины и привлечения возможностей Украины к континентальной системе перемещения пассажиров и грузов.

Глава правительства также проведет переговоры с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом, посвященные теме приграничного сотрудничества и реализации Дорожной карты сотрудничества двух государств.

Кроме того, в рамках поездки Премьер-министр откроет новый автохаб в Одесском морском порту и проинспектирует ход капитального ремонта участка трассы М05 «Киев — Одесса».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:19 08.09.2017
Правоохранители разоблачили двух грабителей, представлявшихся сотрудниками силовой структуры
16:39 08.09.2017
Сегодня ночью будет прекращена подача воды в ряд домов Суворовского района и пригорода
16:14 08.09.2017
«Транзитный товарооборот через территорию Украины может возрасти в 20 раз», — Премьер-министр
15:22 08.09.2017
«Полмиллиарда гривен мы выделим в этом году на новую «взлётку» одесского аэропорта», — Гройсман
15:02 08.09.2017
«Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам», — Госпродпотребслужба


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.723