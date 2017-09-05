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Премьер-министр заложил капсулу по случаю начала строительства новой полосы одесского аэропорта
14:51 / 08.09.2017
ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в торжественной закладке капсулы по случаю начала строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Прибыв с рабочей поездкой в Одесскую область, глава правительства принял участие в торжественной закладке капсулы по случаю начала строительства новой взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту.
Как отмечают в пресс-службе КМУ, после завершения строительных работ аэропорт Одессы сможет принимать и отправлять воздушные суда всех классов.
«Мы найдем ресурс, чтобы в течение 30 месяцев одесситы получили новую полосу. Это будет развивать экономику как региональную, так и всей страны», — сказал Владимир Гройсман.
В торжественной церемонии закладки капсулы, наряду с Премьером, приняли участие председатель ОГА Максим Степанов и Одесский городской голова Геннадий Труханов.
Программа визита Премьера в регион также предусматривает его участие в работе II Международной транспортной конференции высокого уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия».
В. Гройсман подчеркнул, что проведение конференции — важный шаг на пути развития транспортного потенциала Украины и привлечения возможностей Украины к континентальной системе перемещения пассажиров и грузов.
Глава правительства также проведет переговоры с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом, посвященные теме приграничного сотрудничества и реализации Дорожной карты сотрудничества двух государств.
Кроме того, в рамках поездки Премьер-министр откроет новый автохаб в Одесском морском порту и проинспектирует ход капитального ремонта участка трассы М05 «Киев — Одесса».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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