Премьер-министр заложил капсулу по случаю начала строительства новой полосы одесского аэропорта

14:51 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в торжественной закладке капсулы по случаю начала строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Прибыв с рабочей поездкой в Одесскую область, глава правительства принял участие в торжественной закладке капсулы по случаю начала строительства новой взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту.

Как отмечают в пресс-службе КМУ, после завершения строительных работ аэропорт Одессы сможет принимать и отправлять воздушные суда всех классов.

«Мы найдем ресурс, чтобы в течение 30 месяцев одесситы получили новую полосу. Это будет развивать экономику как региональную, так и всей страны», — сказал Владимир Гройсман.

В торжественной церемонии закладки капсулы, наряду с Премьером, приняли участие председатель ОГА Максим Степанов и Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Программа визита Премьера в регион также предусматривает его участие в работе II Международной транспортной конференции высокого уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия».

В. Гройсман подчеркнул, что проведение конференции — важный шаг на пути развития транспортного потенциала Украины и привлечения возможностей Украины к континентальной системе перемещения пассажиров и грузов.

Глава правительства также проведет переговоры с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом, посвященные теме приграничного сотрудничества и реализации Дорожной карты сотрудничества двух государств.

Кроме того, в рамках поездки Премьер-министр откроет новый автохаб в Одесском морском порту и проинспектирует ход капитального ремонта участка трассы М05 «Киев — Одесса».