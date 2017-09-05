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Премьер-министр сегодня посетит с рабочей поездкой Одесскую область
09:57 / 08.09.2017
ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 8 сентября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Одесскую область, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе КМУ.
По информации пресс-службы, 8 сентября Премьер-министр Украины В. Гройсман с рабочей поездкой посетит Одесскую область.
Во время поездки глава правительства примет участие в работе II Международной транспортной конференции высокого уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия».
По информации пресс-службы Одесской областной государственной администрации, также во время визита В. Гройсман проинспектирует ремонт участка трассы «Одесса – Киев».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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