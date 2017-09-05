Одесса > Новости > Власти Премьер-министр сегодня посетит с рабочей поездкой Одесскую область 09:57 / 08.09.2017 ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 8 сентября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Одесскую область, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе КМУ. По информации пресс-службы, 8 сентября Премьер-министр Украины В. Гройсман с рабочей поездкой посетит Одесскую область. Во время поездки глава правительства примет участие в работе II Международной транспортной конференции высокого уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия». По информации пресс-службы Одесской областной государственной администрации, также во время визита В. Гройсман проинспектирует ремонт участка трассы «Одесса – Киев». версия для печати