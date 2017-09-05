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Очередное заседание одесского исполкома назначено на 28 сентября
16:44 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета назначено на 28 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 28 сентября в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета. В предварительную повестку дня внесен вопрос об ориентировочном текущем плане работы исполнительного комитета Одесского городского совета на IV квартал 2017 года.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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