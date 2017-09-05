Одесса > Новости > Власти Очередное заседание одесского исполкома назначено на 28 сентября 16:44 / 05.09.2017 ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета назначено на 28 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 28 сентября в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета. В предварительную повестку дня внесен вопрос об ориентировочном текущем плане работы исполнительного комитета Одесского городского совета на IV квартал 2017 года. версия для печати