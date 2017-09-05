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Сессия облсовета перенесена на 22 сентября
13:51 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Тринадцатая сессия областного совета перенесена с 15 на 22 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, были внесены изменения в план подготовки к проведению пленарного заседания тринадцатой сессии областного совета VII созыва. В соответствии с этим, пленарное заседание перенесено с 15 сентября ориентировочно на 22 сентября.
Рекомендованные для рассмотрения на тринадцатой сессии областного совета вопросы: об утверждении Регламента Одесского областного совета VII созыва в новой редакции; о Комиссии по оценке коррупционных рисков в Одесской областном совете; о внесении изменений в решение областного совета от 26 декабря 2012 №679-VI «Об утверждении региональной комплексной программы по созданию (обновления) градостроительной документации территорий и градостроительного кадастра Одесской области на 2012-2018 годы»; о внесении изменений в решение областного совета от 21 марта 2017 №355-VII «Об областном бюджете Одесской области на 2017 год»; другие вопросы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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