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USAID намерено реализовать в Одесской области ряд социальных и экономических программ
13:06 / 02.09.2017
ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Агентство США по международному развитию (USAID) намерено реализовать в Одесской области ряд социальных и экономических программ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, вопросы сотрудничества в этих вопросах и общих перспектив развития Одесской области обсуждались 1 сентября в ходе встречи губернатора Максима Степанова с председателем Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, Беларуси и Молдове Сюзан Косински. Глава ОГА представил своё видение сотрудничества ОГА и USAID для развития региона.
«Это, прежде всего, строительство центра реабилитации ветеранов АТО, поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также реализация в Одесской области медицинской реформы. Хочу подчеркнуть важность для области внедрения проекта «Муниципальной энергетической реформы». Мы благодарны за проведенный USAID энергоаудит 140 объектов в области.
Со своей стороны мы активно работаем над привлечением инвесторов под ЭСКО-контракты. В рамках этого вопроса для нас является приоритетным решение проблемы с твердыми бытовыми отходами. Для Одесской области были бы полезны дополнительные эксперты по анализу объемов и морфологии в этой области», — отметил он.
Стороны договорились провести еще одну встречу в ноябре. К этому времени эксперты от ОГА и USAID будут вырабатывать пути реализации проектов, предложенных главой облгосадминистрации.
СПРАВКА: USAID — это организация, которая отвечает за невоенную помощь США другим странам и их отдельным регионам. Основные направления работы Агентства включают поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в беднейших странах мира.
ЭСКО-договор — один из механизмов, позволяющий бюджетным организациям экономить на энергозатратах с помощью средств инвестора. Так определенная компания вкладывает деньги в комплекс энергоэффективных технологий, например, утепление фасада, замены крыши, окон, системы отопления и т.д., и возвращает инвестиции за счет сэкономленных учреждением денег.
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Сергей Гриневецкий
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