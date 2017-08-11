Председатель облсовета поздравил одесситов с Днем города

11:48 / 02.09.2017

ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель областного совета Анатолий Урбанский поздравил жителей Одессы с Днем города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В тексте поздравления главы облсовета говорится: «Дорогие одесситы! Поздравляю вас с Днем города!

Одесса — уникальная и редкая жемчужина в ожерелье городов Украины, которая дала миру несравненные юмор, литературу, музыку и архитектуру. Этот город гармонично соединил в себе множество традиций и культур сотен национальностей. Для меня Одесса — это архитекторы Боффо, Бернардацци, Торичелли, домовладельцы Лившиц, Либман, Гагарин, писатели Ильф и Петров, Бабель, Катаев, Олеша, актриса Вера Холодная, сатирики Жванецкий и Карцев, музыканты Гилельс, Ойстрах, Столярский.

Я не ошибусь, если скажу, что это единственный город в Украине, которые стал настоящим брендом, известным во всем мире. Убежден, что успех города — это заслуга одесситов, самоотверженно влюбленных в свои улицы, знаменитые дворы, особую атмосферу и море. Горжусь тем, что имею честь работать на благо Одесской области.

Желаю всем жителям и гостям города благополучия, счастья, крепкого здоровья, а славной Одессе — мира, процветания и развития».