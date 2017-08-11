Городской голова поздравил одесситов с Днем города

11:05 / 02.09.2017

ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днем города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении мэр отметил: «Дорогие одесситы! От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города!

Сегодня Одесса — динамично развивающийся город, сохранивший свою самобытность и уникальную красоту.

Мы продолжаем делать ее лучше, красивее, комфортнее для жизни, работы и отдыха.

Для нас она — Мама, которую мы любим всем сердцем, заботимся о ней и делаем всё для ее процветания.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!».