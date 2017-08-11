Мэр заявил, что не допустит столкновений у дома-стены в Воронцовском переулке

16:09 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — После завершения сегодняшнего заседания исполнительного комитета Одесского городского совета городской голова Геннадий Труханов сделал ряд заявлений, в том числе относительно застройки у дома-стены в Воронцовском переулке, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В частности, Одесский городской голова поздравил всех с началом нового учебного года и приближающимся Днём города, отметив, что все школы готовы к началу занятий, а самыми довольными должны оказаться родители дошколят, которые поведут детей в новые и отремонтированные детские сады, «не дожидаясь длительной очереди по устройству в детсад малышей и имея возможность выйти на работу, чтобы пополнить семейный бюджет».

Городской голова напомнил всем ответственным службам об усилении контроля в проведении Дня знаний и торжеств по случаю 2 сентября.

Кроме этого, по словам мэра, город ждет еще множество сюрпризов.

«Мы, действительно, готовились, чтобы прийти на день рождения к нашему городу не с пустыми руками», — отметил городской голова.

Как сообщалось, праздничные мероприятия будут проходить во всех районах города. А в 19 часов одесситов и гостей города ждут на Потемкинской лестнице, где состоится главный праздничный концерт с участием группы «Океан Эльзы».

«Эти дни праздничные, но, одновременно, напряженные и рабочие, поэтому департамент безопасности работает в повышенном режиме, и те вопросы, которые мы ставили, о безопасности на Потемкинской лестнице, мы рассмотрели. Мы еще раз обращаемся к одесситам с просьбой, чтобы вели себя очень аккуратно, особенно на Потемкинской лестнице — не подходили к краю. Надеемся на сознательность и достойное поведение одесситов и гостей нашего города. Надеемся, что праздник пройдет так же слаженно, красиво, как и всегда», — добавил Г. Труханов.

Кроме того, руководитель города заявил, что не допустит столкновений между активизировавшимися общественниками, выступающими против застройки дома-стены в Воронцовском переулке.

«Я занимаюсь этой проблемой с 2006 года, когда был ещё депутатом горсовета, а затем и народным депутатом Украины. Мне тогда удалось усадить за стол переговоров частного застройщика и представителей городских властей. Убедить, что так строить нельзя. И второй этаж стал расти вовнутрь, а не вверх. Но тогда же вскрылось, что документы на строительство были получены в обход законодательства. Потом всё было приостановлено. Но сейчас опять началось противостояние. Обращаюсь к представителям Национальной полиции чтобы усилили контроль за ситуацией и не допустили столкновений», — заявил Г. Труханов.