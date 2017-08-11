Исполком решил создать новую комиссию по Дому Руссова

13:04 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение создать новую комиссию по Дому Руссова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое решение было принято сегодня, 31 августа, на очередном заседании исполкома.

При рассмотрении вопросов Управления капстроительства городской голова особо остановился на вопросе о назначении УКС заказчиком по проектированию и выполнению ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под общественное здание памятника архитектуры и градостроительства на ул. Садовая, 21. Речь идет о Доме Руссова.

Как подчеркнул Геннадий Труханов, «надо окончательно определиться по данному вопросу. Поскольку частник нас не услышал, мы должны создать новую комиссию до 1 октября этого года. Переговоры более невозможны с частником, который затеял эту работу — у него своё видение...».

Исполком поддержал создание новой комиссии.

СПРАВКА: Дом Руссова был построен в 1897 году предпринимателем, меценатом и коллекционером А. П. Руссовым. Архитекторы — В. И. Шмидт и Л. М. Чернигов. В 1908 году, после смерти А. П. Руссова, дом выкупил фармацевт А. Э. Гаевский. С начала 20 века в доме располагается его аптека, которая быстро стала самой лучшей в городе.

С конца 20 века Дом Руссова находится в аварийном состоянии.

В октябре 2009 г. на заседании исполнительного комитета городского совета было принято решение о реставрации Дома Руссова, однако спустя два дня здание сгорело. Огнем была охвачена внутренняя часть дома со второго этажа и выше, а также крыша дома.

Все жильцы дома были отселены. Но реставрационные работы до сих пор могут начаться по ряду причин, в том числе из-за отсутствия взаимопонимания между властями и компанией-владельцем здания. В течение этого времени в доме произошло ещё несколько пожаров.