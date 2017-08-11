«Кредиторской задолженности у горбюджета нет», — Департамент финансов

12:23 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега сообщила, что на настоящий момент кредиторской задолженности у бюджета города нет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента заявила сегодня, 31 августа, на заседании исполнительного комитета горсовета при рассмотрении вопроса бюджета города.

Как отметила С. Бедрега, на данный момент бюджет развития города составил 2 млрд. 470 млн. грн. Средства пошли на соцнужны, в частности, на приобретение медоборудования, а также на ремонт дорог, капремонт лифтов, приобретение техники для коммунальных предприятий и строительство школы на ул. Марш. Говорова.

Госсубвенция на этот год на социально-экономическое развитие составляет 30 млн. грн., из которых уже получено 18 млн. грн. Их намереваются потратить на ремонт стадионов и капремонт домов.

Из облбюджета на этот год городу предусмотрена субвенция в 43 млн. грн., из которых уже получено 16 млн. грн.

С. Бедрега также подчеркнула, что кредиторской задолженности у бюджета нет.