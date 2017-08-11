Губернатор поручил за 2 недели разработать план по обеспечению жителей области качественной питьевой водой

16:50 / 29.08.2017

ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов поручил за две недели разработать план действий по обеспечению жителей Одесской области качественной питьевой водой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, в ходе состоявшейся сегодня коллегии ОГА было отмечено, что на юге региона проблема с водоснабжением наиболее актуальна. Сейчас в Бессарабии питьевую воду привозят в 162 населенных пунктов, где проживает более 70 тыс. человек.

По словам главы ОГА, только после определения конкретных шагов и подсчетов можно искать средства на необходимые проекты, в том числе обращаться за помощью в Кабмин.

«Ни о каком развитии сельского хозяйства или туризма в Бессарабии нельзя говорить, пока не развита инфраструктура. Сейчас должна быть единая нормальная программа с четким пониманием, что делать. Я думаю, что две недели вам хватит», — дал поручение профильным подразделениям М. Степанов.

По данным ОГА, сейчас в Одесской области лишь четверть населения имеет подключение к центральному водоснабжению. Один из основных путей решения проблемы — достройка групповых водопроводов на юге региона. Проект начали еще в 2001 году, однако за 16 лет его так и не завершили из-за нехватки средств. К 2010 г. построили только основные насосные станции, но сейчас их мощности используются лишь на 11%.

«Необходимо решить вопрос достройки этих водопроводов. При определенном финансировании они будут подавать воду в 38 населенных пунктов Килийского, Татарбунарского, Арцизского и Измаильского районов с числом жителей более 100 тысяч. Общая стоимость проекта — это первая и вторая очереди Килийского и Татарбунарского водопроводов — составляет около 600 млн. гривен», — отметил начальник областного сектора Государственного агентства водных ресурсов Украины Василий Потоп.