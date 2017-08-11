Вице-губернатор раскритиковал руководство ряда РГА за медленную работу по перерасчёту субсидий

10:27 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин заявил, что из-за небрежности некоторых руководителей райгосадминистраций общий показатель Одесской области в работе по перерасчёту субсидий остаётся неудовлетворительным, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По данным пресс-службы, в ходе селекторного совещания с председателями РГА вице-губернатор сообщил, что Одесская ОГА намерена успеть решить все проблемы относительно пересчета субсидий в регионе до первого сентября. 16 районов Одесской области уже полностью выполнили работу в этой сфере, «однако за счет небрежности» некоторых руководителей райгосадминистраций общий показатель Одесской области по этой работе все еще неудовлетворительный».

«По некоторым РГА ситуация не поддается никакой критике! У нас есть районы, которые только начали или вообще не начинали работу по пересчету субсидий. Безусловно, у всех вас есть свои оправдания. Не ищите оправданий, ищите выходы из ситуации. Нет смысла повторять о важности решения этой проблемы в кратчайшие сроки», — заявил зампредседателя ОГА.

С. Колебошин также предложил главам РГА при возникновении каких-либо проблем в работе по перерасчетам субсидий привлекать соответствующих специалистов из структуры ОГА, отметив, что «именно для решения всех этих рабочих вопросов и проводятся селекторные совещания».

«99% озвученных вами проблемы возникают из-за недостатка коммуникации и обратной связи с вашей стороны. Взаимодействуйте с облгосадминистрацией, возвращайте работников из отпусков, отрабатывайте на выходных, но вопрос пересчета субсидий в нашей области должен быть закрытым до первого сентября. И точка», — подытожил он.