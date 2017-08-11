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«Для ремонта всех основных дорог области нужно 53-55 миллиардов гривен», — мнение
16:10 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Облсовет хочет связать местные дороги с трассами международного значения, а оппозиционеры утверждают, что при нынешних темпах на это потребуется 195 лет, передаёт корреспондент ИА. «Контекст-Причерноморье».
Как рассказал сегодня, 18 августа, в ходе брифинга председатель облсовета Анатолий Урбанский, программа-минимум депутатского корпуса сегодня состоит в том, чтобы связать все местные дороги с трассами международного значения. В частности, ремонт трассы, которую называют альтернативной Киевской, — от Балты, Подольска, через Захаровку, Раздельную до Кучургана — тому яркий пример.
В ходе брифинга были озвучены следующие данные: общая протяжённость дорог в Одесской области составляет 8,5 тыс. км, а для их ремонта необходимо от 53 до 55 млрд. грн.
«Но дорогу осилит идущий», — прокомментировал ситуацию А.Урбанский.
После окончания брифинга главы облсовета представители фракции «Оппоблока» заявили, что, по имеющейся у них информации, на следующий год Кабмин не намерен продлевать таможенный эксперимент в Одесской области. Поэтому сегодня в ВР зарегистрирован законопроект народных депутатов от «ОБ» о продлении эксперимента до 2020 года.
Также, по мнению оппозиционеров, обещанный ремонт 200 км трассы «Одесса – Рени» не будет завершен до конца этого года, да и вообще, при тех темпах, которыми идёт сейчас строительство и ремонт дорог в Одесской области, для его завершения понадобится 195 лет.
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Сергей Гриневецкий
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