«Для ремонта всех основных дорог области нужно 53-55 миллиардов гривен», — мнение

16:10 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Облсовет хочет связать местные дороги с трассами международного значения, а оппозиционеры утверждают, что при нынешних темпах на это потребуется 195 лет, передаёт корреспондент ИА. «Контекст-Причерноморье».

Как рассказал сегодня, 18 августа, в ходе брифинга председатель облсовета Анатолий Урбанский, программа-минимум депутатского корпуса сегодня состоит в том, чтобы связать все местные дороги с трассами международного значения. В частности, ремонт трассы, которую называют альтернативной Киевской, — от Балты, Подольска, через Захаровку, Раздельную до Кучургана — тому яркий пример.

В ходе брифинга были озвучены следующие данные: общая протяжённость дорог в Одесской области составляет 8,5 тыс. км, а для их ремонта необходимо от 53 до 55 млрд. грн.

«Но дорогу осилит идущий», — прокомментировал ситуацию А.Урбанский.

После окончания брифинга главы облсовета представители фракции «Оппоблока» заявили, что, по имеющейся у них информации, на следующий год Кабмин не намерен продлевать таможенный эксперимент в Одесской области. Поэтому сегодня в ВР зарегистрирован законопроект народных депутатов от «ОБ» о продлении эксперимента до 2020 года.

Также, по мнению оппозиционеров, обещанный ремонт 200 км трассы «Одесса – Рени» не будет завершен до конца этого года, да и вообще, при тех темпах, которыми идёт сейчас строительство и ремонт дорог в Одесской области, для его завершения понадобится 195 лет.