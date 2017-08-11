«До конца года будет отремонтировано 200 километров трассы «Одесса – Рени»», — Урбанский

15:34 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2018 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский пообещал, что до конца года будет отремонтировано 200 км трассы «Одесса – Рени» и основные внутренние дороги региона, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель облсовета рассказал сегодня, 18 августа, на брифинге после двенадцатой, внеочередной, сессии областного совета VII созыва.

Как отметил А. Урбанский, майская сессия была последней по распределению средств согласно таможенному эксперименту, благодаря которому заработанные средства остаются в регионе и идут на развитие инфраструктуры области. Тогда таможней было перечислено чуть более 1 млрд. 400 млн. грн. на ремонт дорог. Нынешняя внеочередная сессия областного совета VII созыва приняла решение о выделении 1 млрд. 600 млн. грн. на строительство региональных дорог. На счетах уже находится 350 млн. В приоритете строительство трассы «Одесса – Рени», на 200 км нового полотна которой уйдёт 1 млрд. 200 млн. грн. А для полного завершения останется ещё 100 км, за которые возьмутся только весной.

«Эти оставшиеся 100 км достаточно проезжаемы, и мы думаем, что жители Одесчины нас поймут, чтобы мы не делали их зимой. А то это несколько не по-хозяйски», — подчеркнул он.

Также, по словам председателя облсовета, будет сделана дорога от Арциза до Тарутино (ремонт на ней не осуществлялся 15 лет), дорога от Балты до Кодымы (в прошлом году был отремонтирован участок от Кривого Озера до Балты), завершится строительство и дорожного направления в Березовском районе (Вознесенка).