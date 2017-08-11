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Строительство Хаджибеевской дамбы в этом году будет финансировать Одесский горсовет
14:17 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский облсовет в текущем году не будет выделять средства и заниматься строительством Хаджибеевской дамбы, поскольку Окружная дорога лишь небольшими участками находится на балансе области, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом заявил председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский на брифинге, состоявшемся сегодня, 18 августа, после внеочередной сессии областного совета VII созыва.

Как отметил А. Урбанский, «В прошлом году облсовет выделил 40 млн. грн. на ремонт первого этапа Хаджибеевской дамбы. В этом году на данный объект деньги не предусмотрены, поскольку в решении вопроса принимает участие и Одесский горсовет. Здесь возникает правовая коллизия, так как Окружная дорога, в первую очередь, нужна жителям города. А жители Одесчины — вторичны. Поэтому это совместный проект. Но для того, чтобы приступить к полной разработке проектно-сметной документации для окончания строительства Окружной дороги, необходимо провести некоторые юридические формальности. Дело в том, что часть Окружной дороги не находится на балансе Министерства инфраструктуры. Некоторые участки находятся на балансе Овидиопольского, Беляевского райцентров, а также под юрисдикцией Одессы. С губернатором уже есть договорённость о передаче участков райцентров в комсобственность области. Ведутся переговоры о решении вопроса и с городом. К слову, именно, горбюджет намерен выделить средства на завершение строительства дамбы», — подчеркнул глава облсовета.

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