Облсовет принял изменения в облбюджет-2017

12:15 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский областной совет на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании утвердил проект решения о внесении изменений в областной бюджет на 2017 год, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Так, депутаты на сегодняшнем заседании проголосовали за внесение изменений в принятое 21 марта решение «Об областном бюджете Одесской области на 2017 год».

Выступавшая докладчиком по данному вопросу директор Департамента финансов ОГА Марина Зинченко, в частности, сообщила, что изменения в расходной части бюджета касаются: выделения 5 млн. грн. Окнянскому району на строительство школы; 3 млн. 200 тыс. грн. — на оплату труда работников ПТУ области; 1 млн. 100 тыс. грн. — на ветеринарные нужды трёх северных районов области.

Последняя из указанных сумм вызвала горячее обсуждение в зале. Выступавшие депутаты отмечали, что в нынешних условиях эта сумма слишком мала. Так, в Саратском районе уже 9 месяцев свирепствует африканская чума свиней и в селе Новосёловка (в 2 километрах от Сараты, где пересекаются 9 транспортных направлений области) «все лесопосадки и даже обочины дорог забиты трупами погибших свиней, с которыми местные жители не знают, что делать».