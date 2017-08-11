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Сессия облсовета открылась с 20-минутным опозданием
10:36 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Анонсированная на сегодня на 10:00 внеочередная сессия Одесского областного совета открылась с 20-минутным опозданием, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
На момент начала сессии в зале зарегистрировались 65 депутатов.
По традиции, началось заседание с поздравления депутатов, отмечавших дни рождения в межсессионный период. Также глава облсовета заочно поздравил и председателя ОГА Максима Степанова, находящегося в настоящее время в отпуске.
Напомним, что основным вопросом сегодняшней сессии должно стать внесение изменений в бюджет области на 2017 год в связи с перевыполнением плана таможенных поступлений.
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Сергей Гриневецкий
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