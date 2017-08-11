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Облсовет добился в Апелляционном суде признания законности облбюджета-2017
14:09 / 17.08.2017

ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский областной совет с помощью суда подтвердил законность принятого им в марте решения «Об областном бюджете на 2017 год», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, постановлением Одесского апелляционного административного суда от 9 августа удовлетворены апелляционные жалобы Одесского облсовета на постановление Одесского окружного административного суда от 5 июля, которым был удовлетворен иск Д. Кондратьева о признании незаконным и отмене решения областного совета от 21 марта 2017 № 355-VII «Об областном бюджете Одесской области на 2017 г.».

Указанное постановление Одесского окружного админсуда от 5 июля отменено.

«В суде мы опровергли обвинения и доказали безосновательность заявлений о незаконности принятия решения об областном бюджете на нынешний год. Проект бюджета Одесской области на 2017 год был принят согласно действующему регламенту, прошел все профильные комиссии, на которых депутаты имели возможность ознакомиться с ним»,— заявил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

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