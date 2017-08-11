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«Основной вопрос внеочередной сессии облсовета — распределение средств от перевыполнения бюджета», — Урбанский
10:10 / 17.08.2017

ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский сообщил, что основная причина созыва внеочередной сессии облсовета, назначенной на 18 августа, — перевыполнение бюджета и необходимость распределения 1,6 млрд. грн. дополнительно поступивших таможенных платежей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.

Так, А. Урбанский заявил: «Основная причина проведения внеочередной сессии очень приятная — перевыполнение бюджета согласно таможенным экспериментом. Это дало нам возможность вернуться к вопросу ремонта дорог раньше, чем мы планировали. Мы будем распределять дополнительно более 1 млрд. 600 млн. грн. на строительство и ремонт дорог в Одесской области...

Это очень большая сумма. В прошлом году мы закончили ремонт дороги «Кривое Озеро – Балта», в этом году мы начали и планируем завершить финансирование дороги «Балта – Кодыма». Связь всех районных центров — это совместная концепция областного совета и областной государственной администрации. Поэтому сейчас возникает вопрос продолжить работы на трассе Р-33 через Балту, Подольск, Окны, Захаровку, Великомихайловку, Раздельную и Кучурган. И именно этот вопрос будет рассмотрен в ходе данной сессии. Я уверен, что депутаты поддержат и мы примем это решение, не теряя времени. Таким образом у Службы автомобильных дорог в Одесской области будет еще полмесяца для того, чтобы провести все необходимые тендеры в системе ProZorro и с сентября включиться в ремонт дорог. Плюс к этому мы рассмотрим возможность ремонта трассы М-15. Я уверен, что на время проведения ремонтных работ автолюбители отнесутся с пониманием».

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