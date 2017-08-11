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Сессия Одесского горсовета назначена на 20 сентября
14:31 / 16.08.2017
ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 20 сентября состоится ХIX сессия Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как сообщили в департаменте, 20 сентября в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится ХIX сессия Одесского городского совета VІІ созыва.
Сессии рекомендованы для рассмотрения вопросы: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности, другие вопросы.
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Сергей Гриневецкий
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