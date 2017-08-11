ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Сессия Одесского горсовета назначена на 20 сентября
14:31 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 20 сентября состоится ХIX сессия Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, 20 сентября в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится ХIX сессия Одесского городского совета VІІ созыва.

Сессии рекомендованы для рассмотрения вопросы: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности, другие вопросы.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
15:49 16.08.2017
Капремонт Новоаркадийского коллектора ведётся с применением инновационного метода
15:11 16.08.2017
СБУ разоблачила на взятке прокурора Ильичевской прокуратуры
13:18 16.08.2017
Одесский порт обеспокоен продолжающимся сбросом загрязненных вод из ливнестоков в районе 26-28 причалов
13:08 16.08.2017
Правоохранители уличили чиновницу областного Управления по труду в получении 26 тысяч гривен взятки
11:50 16.08.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 16 августа


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.931