Одесса > Новости > Власти Внеочередная сессия облсовета назначена на 18 августа 09:51 / 16.08.2017 ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 18 августа, состоится внеочередная сессия областного совета седьмого созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе Одесского областного совета. По информации пресс-службы, 18 августа, в 10:00 состоится внеочередная сессия областного совета седьмого созыва. Для рассмотрения на сессии рекомендованы вопросы: о внесении изменений в решение областного совета «Об областном бюджете Одесской области на 2017 год»; об утверждении списков присяжных для местных общих судов, расположенных на территории Одесской области; депутатские запросы; другие вопросы. После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанского. версия для печати