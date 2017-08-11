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Внеочередная сессия облсовета назначена на 18 августа
09:51 / 16.08.2017
ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 18 августа, состоится внеочередная сессия областного совета седьмого созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, 18 августа, в 10:00 состоится внеочередная сессия областного совета седьмого созыва. Для рассмотрения на сессии рекомендованы вопросы: о внесении изменений в решение областного совета «Об областном бюджете Одесской области на 2017 год»; об утверждении списков присяжных для местных общих судов, расположенных на территории Одесской области; депутатские запросы; другие вопросы.
После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанского.
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