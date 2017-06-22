ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Рейды по защите животных от жестокого обращения планируют проводить на территории Одессы
17:55 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе планируют создать муниципальный приют для оказания помощи травмированным животным и комиссию по проведению рейдов для защиты животных от жестокого обращения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, сегодня, 10 августа, Одесский городской голова Геннадий Труханов провел расширенное совещание с участием руководителей профильных структурных подразделений Одесского городского совета и государственной органов власти, представителями Национальной полиции и зоозащитных организаций. Обсуждался вопрос о необходимости создания муниципального приюта для оказания помощи травмированным животным и их временного содержания. Городской голова поручил рассмотреть возможность создания приюта, а также определить место его размещения.

Также на встрече обсуждались вопросы координации деятельности органов власти и зоозащитных организаций города в рамках Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения».

По результатам совещания принято решение о создании комиссии по проведению рейдов на территории Одессы, направленных на защиту животных от жестокого обращения. В комиссию должны войти представители: Одесского городского совета, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, Государственной экологической инспекции в Одесской области, Главного управления Национальной полиции в Одесской области и общественных организаций.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:48 10.08.2017
В пятницу, 11 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:31 10.08.2017
«ИнтерХим» и «ВИВА ФАРМ» локализовали в Казахстане производство трех украинских препаратов
16:58 10.08.2017
Задержаны жители области, которые ночью угнали полицейский автомобиль
16:48 10.08.2017
III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» пройдёт с 8 по 17 сентября
16:25 10.08.2017
Одесский губернатор подготовил для Кабмина проект упрощения процедур фитосанитарного контроля


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.801