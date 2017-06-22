Рейды по защите животных от жестокого обращения планируют проводить на территории Одессы

17:55 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе планируют создать муниципальный приют для оказания помощи травмированным животным и комиссию по проведению рейдов для защиты животных от жестокого обращения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, сегодня, 10 августа, Одесский городской голова Геннадий Труханов провел расширенное совещание с участием руководителей профильных структурных подразделений Одесского городского совета и государственной органов власти, представителями Национальной полиции и зоозащитных организаций. Обсуждался вопрос о необходимости создания муниципального приюта для оказания помощи травмированным животным и их временного содержания. Городской голова поручил рассмотреть возможность создания приюта, а также определить место его размещения.

Также на встрече обсуждались вопросы координации деятельности органов власти и зоозащитных организаций города в рамках Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения».

По результатам совещания принято решение о создании комиссии по проведению рейдов на территории Одессы, направленных на защиту животных от жестокого обращения. В комиссию должны войти представители: Одесского городского совета, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, Государственной экологической инспекции в Одесской области, Главного управления Национальной полиции в Одесской области и общественных организаций.