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Одесский губернатор подготовил для Кабмина проект упрощения процедур фитосанитарного контроля
16:25 / 10.08.2017
ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов подготовил для рассмотрения Кабинетом Министров Украины проект законодательных изменений, который обеспечит упрощение процедур фитосанитарного контроля в Одесском регионе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, сегодня состоялась встреча губернатора с импортерами фруктов и овощей, а также представителями контролирующих органов.
Председатель ОГА сообщил, что подготовил к рассмотрению КМУ проект, который на законодательном уровне обеспечит упрощение процедур фитосанитарного контроля фруктов и овощей при растаможивании в Одесском регионе и уменьшит потенциальный коррупционный риск в этой области.
«Я уверен, что сериал под названием «Бабочки в мехах» заканчивается, и нового сезона уже не будет», — заявил М. Степанов.
В пресс-службе напомнили, что на прошлой встрече с импортерами фруктов и овощей Одесского региона председатель ОГА раскритиковал работу фитосанитарной службы, в частности, выразив возмущение тем фактом, что наши органы фитоконтроля не признают ни один сертификат качества из других стран мира, а лаборатории Госпотребслужбы выявляют в зимний период микроорганизмы, которые даже не могут существовать при минусовой температуре.
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