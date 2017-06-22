Аппарат ОГА выполнил все поручения граждан

13:03 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской облгосадминистрации не осталось ни одного невыполненного документа, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом заявила сегодня, 7 августа, в ходе расширенного аппаратного совещания начальник управления деловодства и контроля аппарата ОГА Светлана Швиденко.

По словам С, Швиденко, на 7 августа 2017 года в аппарате облгосадминистрации не осталось ни одного невыполненного поручения губернатора или нерассмотренного письма или обращения граждан.

Чиновница отметила, что все официальные бумаги необходимо оформлять и отсылать в законодательно установленные сроки. Что, соответственно, только улучшит работу аппарата ОГА.