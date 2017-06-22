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Мэр уволил руководителя КП «Побережье Одессы»
13:43 / 08.07.2017
ОДЕССА, 08 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова уволил исполняющего обязанности директора коммунального «Побережье Одессы», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, распоряжением Одесского городского головы №819К исполняющий обязанности директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Побережье Одессы» Юрий Иорданов уволен с должности с формулировкой «по соглашению сторон» с 5 июля.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», предыдущий и. о.директора этого КП Иван Питак был уволен с занимаемой должности по собственному желанию с 17 февраля этого года.
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