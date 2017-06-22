Одесса > Новости > Власти Мэр уволил руководителя КП «Побережье Одессы» 13:43 / 08.07.2017 ОДЕССА, 08 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова уволил исполняющего обязанности директора коммунального «Побережье Одессы», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, распоряжением Одесского городского головы №819К исполняющий обязанности директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Побережье Одессы» Юрий Иорданов уволен с должности с формулировкой «по соглашению сторон» с 5 июля. Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», предыдущий и. о.директора этого КП Иван Питак был уволен с занимаемой должности по собственному желанию с 17 февраля этого года. версия для печати