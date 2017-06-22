Выездное заседание Комитета ВР по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности прошло в Одессе

10:12 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 5 июля, в Одессе состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в выездном заседании Комитета приняли участие руководители профильных территориальных структур органов государственной власти в Одесской области и местного самоуправления города Одессы.

Одесский городской голова Геннадий Труханов в своём докладе о состоянии правопорядка на территории города отметил, что криминальная обстановка напрямую зависит от социально-экономических показателей, поэтому городская власть сегодня прилагает максимум усилий по повышению уровня качества жизни одесситов.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин привёл данные статистики, свидетельствующие об уменьшении количества преступлений в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Он также отметил роль конструктивного взаимодействия местного самоуправления с органами правопорядка. В частности, в 2017 году впервые из бюджета города выделены средства на повышение технического оснащения органов Национальной полиции. За счет средств городского бюджета в местах массового скопления людей и криминально неблагополучных районах установлены 4 из 10 запланированных круглосуточных полицейских станций. Ведется работа по расширению сети видеокамер, трансляции в которых сводятся в единый центр.

Мэр Одессы обратился к народным депутатам с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в ряд законодательных актов, касающихся рекламной деятельности и паркования автотранспортных средств. В первом случае — это расширение полномочий местных органов власти по контролю соблюдения законодательства о рекламной деятельности. Во втором — необходимость законодательного обеспечения механизма эвакуации незаконно припаркованных транспортных средств и применения штрафных санкций за отказ от оплаты парковки.

По итогам заседания предложения представителей территориальных структур органов государственной власти и местного самоуправления включены в список местных инициатив, подлежащих дальнейшему рассмотрению депутатами Верховной Рады Украины.