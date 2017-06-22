Работы по изменению поворота проспекта Шевченко в районе Дворца Спорта планируют начать осенью

11:24 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работы по изменению радиуса поворота проспекта Шевченко в районе Дворца Спорта планируют начать в сентябре-октябре этого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрей Шмагай сообщил сегодня, 3 июля, в ходе аппаратного совещания, отчитываясь об исполнении протокольного поручения.

«На сегодняшний день проект по инженерным сетям, по организации движения и по верхнему покрытию согласован и уже проходит экспертную оценку. После её получения заключение договора планируется на 20-е числа сентября», — отметил он. Таким образом начало работ возможно в сентябре-октябре.

«Я думаю, это правильно, потому что сейчас сезон. Тогда только разъедутся и город станет поспокойнее, с одной стороны...», — заявил, в свою очередь городской голова Геннадий Труханов, поручив руководителю управления держать вопрос на контроле, чтобы сразу приступить к работам.

Напомним, что на участке проспекта Шевченко в районе Дворца Спорта за последние годы произошло несколько серьёзных ДТП с пострадавшими. По мнению экспертов, причиной аварий стал, в том числе, слишком крутой поворот дороги.

Осенью прошлого года А. Шмагай заявил, что для уменьшения числа аварий на повороте проспекта Шевченко у Дворца спорта необходимо провести ряд изменений — в частности увеличить радиус поворота до 125 метров, расширив дорогу на 7,2 метра за счет парка Победы. Также он отметил необходимость переноса остановочного комплекса ближе к Шампанскому переулку, для чего «понадобится снос нескольких деревьев». Кроме того, А. Шмагай заявил, что необходимо изменить поперечный профиль дорожного покрытия с двускатного на односкатный со скатом в сторону парка.