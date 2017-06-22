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Мини-интернаты предлагают создать в Одессе вместо нынешних психоневрологических домов-интернатов
13:38 / 01.07.2017
ОДЕССА, 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках оптимизации системы психоневрологических учреждений в Одессе предлагается создать систему мини-интернатов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июля, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.
По информации пресс-службы, вопросы оптимизации системы психоневрологических учреждений и актуальные проблемы этой сферы обсуждались в ходе круглого стола 30 июня при участии руководства ОГА, ведущих врачей и общественных активистов.
Волонтеры отметили, что во многих нынешних заведениях существуют нарушения прав пациентов, начиная с незаконного применения психотропных препаратов, использования труда подопечных и юридических проблем (в частности, очень много вопросов о предоставлении статуса недееспособности). При этом условия, в которых живут некоторые подопечные, не соответствуют никаким нормам.
Сейчас в Одесской области существует 10 домов-интернатов, в которых находятся 1 тыс. 950 подопечных, 529 из них — это дети с инвалидностью.
«Это такой страшный гибрид карательной психиатрии с добавлением постсоветской коррупционной составляющей. Есть и использование труда пациентов, их пенсионного обеспечения, и неэффективное использование огромных массивов земли. По земле вопрос отдельно будем поднимать, работать с главами РГА и облсоветом», — отметил заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.
Облгосадминистрация предложила совместно разработать проект оптимизации системы учреждений в регионе. Один из вариантов — создавать маленькие заведения, поскольку так легче и эффективнее оказывать помощь этой категории людей.
«Эти мини-интернаты будут максимально приближены к той общине, где подопечные родились. Для того, чтобы родственники или знакомые могли их посетить. И, конечно, в маленьком заведении сложнее что-то скрыть», — пояснила руководитель областного Управления соцзащиты Лилия Коваленко.
В рамках круглого стола было предложено создать группу, в которую войдут специалисты и представители общественности, и работать по каждому из проблемных вопросов.
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