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Очередное заседание одесского исполкома назначено на 27 июля
13:37 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета назначено на 27 июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 27 июля в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета.
В предварительную повестку дня пока внесён один вопрос — о рассмотрении горсоветом проекта решения «Об утверждении итогового отчета о выполнении Городской программы выполнения «Национального плана действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года».
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