Одесса > Новости > Власти Очередное заседание одесского исполкома назначено на 27 июля 13:37 / 30.06.2017 ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета назначено на 27 июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 27 июля в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета. В предварительную повестку дня пока внесён один вопрос — о рассмотрении горсоветом проекта решения «Об утверждении итогового отчета о выполнении Городской программы выполнения «Национального плана действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года». версия для печати