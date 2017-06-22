«Одесситы ожидают «перезагрузки» в работе Департамента экологии», — мэр

15:43 / 29.06.2017

ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что Департаменту экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета необходимо изменить приоритеты в своей работе, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом городской голова заявил сегодня, 29 июня, на заседании исполкома после заслушивания отчета Департамента экологии о выполнении Программы охраны и улучшения состояния окружающей среды города Одессы на 2013-2016 годы.

Одним из замечаний, высказанных в ходе обсуждения отчета, было недостаточное количество протоколов составленных департаментом по результатам замера загрязнений окружающей среды. На сегодня департамент имеет собственную лабораторию, которая позволяет делать соответствующие анализы загрязнения окружающей среды, однако оказывать влияние на нарушителей город не может.

«Мы рассматривали неоднократно этот вопрос. У нас есть лаборатория, которая выезжает, делает замеры, обнаруживает загрязнения. Но в дальнейшем наша функция как органа самоуправления заканчивается. Мы передаем результаты своих замеров дальше — в областные структуры, государственные структуры, где должны приниматься решения. Но, к сожалению, количество сделанных замеров и реакция на них ничтожно малы», — отметил городской голова.

По словам мэра, для решения этой проблемы необходимо участие народных депутатов, избранных от Одессы, чтобы иметь возможность на законодательном уровне влиять на данные процессы.

Также Г. Труханов отметил необходимости сместить приоритеты в работе департамента. По мнению мэра, основными направлениями деятельности подразделения должны стать разработка проектов по берегоукреплению и строительству мусороперерабатывающего завода в Одессе.

«Сегодня работает представитель Еврокомиссии по делам экологии и Европарламента по разработке проекта берегоукрепления. Это тот фундамент, на котором стоит Одесса. Меняются границы моря, уменьшаются территория пляжей… Это приоритет нашей работы, основные фундаментальные направления. Я как мэр города и мы, одесситы, ждем перезагрузки вашего департамента», — отметил Г. Труханов.

Что касается вопроса строительства мусороперерабатывающего завода в Одессе, по словам мэра, до сих пор не найдена «золотая середина», которая позволила бы построить завод, не увеличивая при этом тарифы на вывоз мусора. Чтобы избежать этого неприятного момента, по мнению городского головы, следует изучить опыт других городов.

«Нам крайне необходимо разрабатывать свои городские проекты. И сделать так, чтобы программа защиты окружающей среды была дееспособной, реальной программой, и чтобы одесситы это почувствовали», — добавил Г. Труханов.