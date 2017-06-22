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Президент отметил ряд одесситов государственными наградами по случаю Дня Конституции
10:52 / 29.06.2017
ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко отметил государственными наградами по случаю Дня Конституции ряд одесситов и жителей области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, Указом Президента №168/2017 от 28 июня «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм» орденом «За заслуги» II степени награждены ректор Национального университета «Одесская морская академия» Михаил Миюсов и Южненский городской голова Владимир Новацкий.
Также присвоены почётные звания: «Заслуженный учитель Украины» — учительнице Одесской общеобразовательной школы №8 Лилии Ходаковой, «Заслуженный экономист Украины» — доценту кафедры Одесского национального экономического университета Аркадию Губернику, «Заслуженный врач Украины» — главному врачу коммунального учреждения «Одесский областной онкологический диспансер» Олегу Лукьянчуку, «Заслуженный юрист Украины» — доценту кафедры Национального университета «Одесская юридическая академия» Луизе Романадзе, «Заслуженный художник Украины» — одесскому художнику-живописцу Татьяне Бродецкой.
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Сергей Гриневецкий
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