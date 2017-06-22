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«Заказнику «Тарутинская степь» увеличат территорию на 800 гектаров и предоставят статус государственного», — Степанов
15:46 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что заповедные территории «Тарутинской степи» получат статус государственного заказника (сейчас он местного значения) и увеличат их общую площадь до шести тысяч гектаров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, 23 июня председатель ОГА и министр обороны Украины Степан Полторак посетили юг Одесской области. Во время визита они осмотрели заповедные территории «Тарутинской степи». Сейчас, после долгих судебных дел, Министерству обороны вернули более 17 тыс. га земли. Однако активисты неоднократно выявляли незаконные сельхозработы на территориях заповедного фонда.

М. Степанов подчеркнул: «Ни при каких обстоятельствах распашки «Тарутинской степи» не будет. А после создания заказника государственного значения, он будет защищен соответствующими документами. Мы это явление остановили».

Также на части земель Минобороны планирует создать учебный центр для ВМС Украины — для этого необходимо подготовить пакет документов.

Министр обороны, в свою очередь, также заверил, что заповедную территорию никто трогать не будет — она останется под охраной государства. Но люди, которые уже заключили договор на обработку земель, непосредственно входящих в территории полигона, могут работать и в дальнейшем.

«Это те земли, которые отведены как обеспечивающие вопросы безопасности для полигона. Единственное требование — своевременно и честно платить налоги и, главное, не воровать. Чтобы не было, что договор заключен на 300 га, а распахано 400», — подчеркнул С. Полторак.

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