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Очередное заседание одесского исполкома состоится 29 июня
15:22 / 23.06.2017
ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 29 июня в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в повестку дня заседания исполкома, которое состоится 29 июня, предварительно включены 19 блоков вопросов: Департамента экологии и развития рекреационных зон; Департамента документально-организационного обеспечения; Департамента предоставления административных услуг; Киевской районной администрации; Департамента городского хозяйства; Департамента экономического развития; Департамента муниципальной безопасности; Департамента оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами; Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия; Управления капитального строительства; Управления архитектуры и градостроительства; Управления дорожного хозяйства; Управления инженерной защиты территории города и развития побережья; Департамента коммунальной собственности; Департамента труда и социальной политики; Департамента здравоохранения; Службы по делам детей; Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей; Управления рекламы.
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