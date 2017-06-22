Одесса > Новости > Власти Очередное заседание одесского исполкома состоится 29 июня 15:22 / 23.06.2017 ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 29 июня в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, в повестку дня заседания исполкома, которое состоится 29 июня, предварительно включены 19 блоков вопросов: Департамента экологии и развития рекреационных зон; Департамента документально-организационного обеспечения; Департамента предоставления административных услуг; Киевской районной администрации; Департамента городского хозяйства; Департамента экономического развития; Департамента муниципальной безопасности; Департамента оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами; Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия; Управления капитального строительства; Управления архитектуры и градостроительства; Управления дорожного хозяйства; Управления инженерной защиты территории города и развития побережья; Департамента коммунальной собственности; Департамента труда и социальной политики; Департамента здравоохранения; Службы по делам детей; Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей; Управления рекламы. версия для печати