Одесса > Новости > Власти Сессия Одесского горсовета назначена на 26 июля 18:37 / 22.06.2017 ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XVIІ сессия Одесского городского совета назначена на 10 часов утра 26 июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 26 июля в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета состоится XVIІ сессия горсовета VІІ созыва. Сессии рекомендованы следующие вопросы повестки дня: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности; другие вопросы. версия для печати