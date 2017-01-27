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Сессия Одесского горсовета назначена на 26 июля
18:37 / 22.06.2017
ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XVIІ сессия Одесского городского совета назначена на 10 часов утра 26 июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 26 июля в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета состоится XVIІ сессия горсовета VІІ созыва.
Сессии рекомендованы следующие вопросы повестки дня: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности; другие вопросы.
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