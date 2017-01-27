Заработал обновлённый официальный веб-портал Одесской области

12:18 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 21 июня, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов представил новый официальный веб-портал Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

21 июня председатель Одесской ОГА М. Степанов представил новый веб-портал области с современными онлайн-сервисами, который уже начал работать.

Как отметил губернатор в ходе презентации портала, на единой платформе будет открыт доступ к большим объемам полезной информации и максимальному количеству актуальных услуг, которые может оказывать областная государственная администрация.

«Этот современный и удобный веб-ресурс создан для того, чтобы общение с органами местной власти наконец превратилось из монолога бюрократов в диалог с общественностью. Без преувеличения скажу — мы первыми в Украине на областном уровне вводим современные мировые стандарты коммуникации», — подчеркнул М. Степанов.

Как сообщил руководитель Одесской ОГА, каждый житель Одесской области, который имеет электронный адрес, может создать свой профиль и пользоваться сервисами портала — направлять свои обращения и предложения по проблемам области, создавать петиции (коллективные обращения) к руководителю облгосадминистрации, которые, в случае набора тысячи и более голосов, председатель ОГА должен рассмотреть лично.

Также предусмотрена регистрация с помощью самых популярных социальных сетей, bankID и электронной цифровой подписи.

На портале будет работать и справочник открытых данных Одесской области, где пользователи смогут посмотреть статистические данные по всем аспектам жизни области, работы администрации и органов местного самоуправления. Все цифры будут регулярно обновляться, что позволит в реальном времени видеть массив данных по количеству работающих граждан и работодателей, уровню реализации программы энергосбережения, состоянию инфраструктуры, информацию об уплате налогов в каждом районе и т.д. Кроме того, на новом веб-портале области будет доступна вся информация по закупкам, которые проводит обладминистрация, граждане смогут принять участие или проконтролировать честность и открытость процесса торгов.

«Открытые данные — замечательный инструмент, как для контроля работы власти со стороны представителей общественности, так и для меня — как средство контроля эффективности работы руководства районов. Поэтому призываю всех — представителей местной власти, местного самоуправления, общественных активистов — давайте работать вместе! Прозрачно и эффективно. Сегодня мы имеем для этого еще один замечательный ресурс. Убежден, что органы государственного управления должны превратиться из бюрократического монстра в эффективный сервис, который создан и работает для людей», — отметил губернатор.

Портал в настоящее время работает в режиме тестовой эксплуатации.