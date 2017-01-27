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«Законопроект о службах органов местного самоуправления требует определённых поправок», — мнение
15:42 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Второй день проходящего в Одессе форума «Реформа децентрализации: актуальные вопросы регионального развития и опыт государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства» будет посвящён, в частности, обсуждению нового законопроекта о службах органов местного самоуправления, который уже прошёл два чтения в ВР и требует определённых поправок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщила начальник Управления повышения квалификации кадров ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины Светлана Липовская.

Как отметила начальник Управления, Одесский региональный институт госуправления является соорганизатором мероприятия вместе с партнёрами — Центром адаптации государственной службы стандартов ЕС, Фондом Фридриха Эберта в Украине и Центром перспективных инициатив.

«Такое мероприятие ориентировано на объединённые громады Одесского региона, городских голов. Здесь есть представители 17 районов Одесской области, участие принимают также известные политики, общественные организации и учёные Одесского регионального института Нацакадемии госуправления при Президенте Украины. Такая аудитория собралась для того, чтобы обсудить вопросы объединения громад, услышать лучшие практики, опыты. К примеру, были с интересом заслушаны презентации Балтской и Белявской громады», — отметила С. Липовская.

Впереди, по её словам, второй день дискуссий, посвящённый новому законопроекту о службах органов местного самоуправления, который уже прошёл два чтения в ВР и требует определённых поправок.

«Их ещё есть возможность внести», — уточнила специалист.

Представитель Фонда им. Фридриха Эберта Мария Ткаченко, в свою очередь, сообщила, что их общественная организация работает в Украине с 1993 года и специализируется на укреплении позиций демократических институтов.

«Реформа децентрализации — одно из важнейших направлений. Несмотря на то, что многие организации работают в этом направлении, мы также не можем быть в стороне и активно принимаем участие в этом процессе», — заявила она.

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