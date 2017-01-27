«Процесс децентрализации и объединения громад сегодня не согласуется с рядом других реформ», — Гриневецкий

14:18 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политик, народный депутат Украины III, VI и VII созыва Сергей Гриневецкий заявил, что сегодня процесс децентрализации и объединения территориальных громад не согласуется с реформой здравоохранения, культуры, образования, судебной ветви власти, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение политик выразил сегодня, 21 июня, выступая на Международном форуме «Реформа децентрализации: актуальные вопросы регионального развития и опыт государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства», который проходит в Одессе.

В своём выступлении С. Гриневецкий, в частности, заявил: «Процесс децентрализации и объединения территориальных громад сегодня не согласуется с реформой здравоохранения, культуры, образования, судебной ветви власти. Существует вопрос: кто и как будет поддерживать правопорядок на уровне объединенных громад, как будет работать система участковых инспекторов, как будет обеспечиваться защита от пожаров и других чрезвычайных ситуаций? Объявлено о планах создания 10 госпитальных округов в Одесской области. Но насколько эти округа будут совпадать с новым административно-территориальным устройством? Как будет осуществляться предоставление первичной медицинской помощи?

Не менее остро стоит вопрос вовлечения жителей объединенных территориальных громад в процесс управления и контроля над депутатским корпусом и старостами. Особенно это касается населенных пунктов, расположенных на периферии. Не возникнет ли ситуация, когда участие граждан в местном самоуправлении ограничится лишь их участием в выборах?».

По мнению политика, сегодня актуален вопрос принятия двух законов: «Первый закон — «О территориальной громаде», в котором необходимо предусмотреть принципы организации, основания, порядка создания, реорганизации и правовой статус территориальной громады — первичного субъекта местного самоуправления. Второй закон должен регулировать вопросы местного референдума и местного консультативного опроса граждан. Его цель — обеспечение волеизъявления территориальных громад при решении вопросов оптимизации территориального разделения и расширения участия граждан в осуществлении местного самоуправления».

«Нужно создать адекватную и эффективную систему выборов в органы местного самоуправления. Каждый раз выборы в местные советы происходят по новой системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. Между тем органы местного самоуправления становятся все менее компетентными, однако более политизированными. Вообще в повестке дня уже несколько лет стоит вопрос принятия Избирательного Кодекса, который должен стать своеобразной малой Конституцией», — заявил он.

С. Гриневецкий также отметил, что нерешенными остаются два ключевых вопроса ОТГ — земли и собственности. Так, территориальные громады могут распоряжаться землями в рамках населенных пунктов, в то время как за их пределами земля находится в частной или государственной собственности и ею распоряжаются различные органы государственной власти.

«Формируется дисбаланс между ресурсами и полномочиями, когда средства для оказания образовательных, медицинских и других услуг предоставлены бюджетам объединенных громад, но полномочия по управлению соответствующими учреждениями фактически сосредоточены в структуре районных государственных администраций или зависят от решений районных советов. Существует также необходимость создания реестра коммунальной собственности», — добавил политик.