ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




«Процесс децентрализации и объединения громад сегодня не согласуется с рядом других реформ», — Гриневецкий
14:18 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политик, народный депутат Украины III, VI и VII созыва Сергей Гриневецкий заявил, что сегодня процесс децентрализации и объединения территориальных громад не согласуется с реформой здравоохранения, культуры, образования, судебной ветви власти, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение политик выразил сегодня, 21 июня, выступая на Международном форуме «Реформа децентрализации: актуальные вопросы регионального развития и опыт государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства», который проходит в Одессе.

В своём выступлении С. Гриневецкий, в частности, заявил: «Процесс децентрализации и объединения территориальных громад сегодня не согласуется с реформой здравоохранения, культуры, образования, судебной ветви власти. Существует вопрос: кто и как будет поддерживать правопорядок на уровне объединенных громад, как будет работать система участковых инспекторов, как будет обеспечиваться защита от пожаров и других чрезвычайных ситуаций? Объявлено о планах создания 10 госпитальных округов в Одесской области. Но насколько эти округа будут совпадать с новым административно-территориальным устройством? Как будет осуществляться предоставление первичной медицинской помощи?

Не менее остро стоит вопрос вовлечения жителей объединенных территориальных громад в процесс управления и контроля над депутатским корпусом и старостами. Особенно это касается населенных пунктов, расположенных на периферии. Не возникнет ли ситуация, когда участие граждан в местном самоуправлении ограничится лишь их участием в выборах?».

По мнению политика, сегодня актуален вопрос принятия двух законов: «Первый закон — «О территориальной громаде», в котором необходимо предусмотреть принципы организации, основания, порядка создания, реорганизации и правовой статус территориальной громады — первичного субъекта местного самоуправления. Второй закон должен регулировать вопросы местного референдума и местного консультативного опроса граждан. Его цель — обеспечение волеизъявления территориальных громад при решении вопросов оптимизации территориального разделения и расширения участия граждан в осуществлении местного самоуправления».

«Нужно создать адекватную и эффективную систему выборов в органы местного самоуправления. Каждый раз выборы в местные советы происходят по новой системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. Между тем органы местного самоуправления становятся все менее компетентными, однако более политизированными. Вообще в повестке дня уже несколько лет стоит вопрос принятия Избирательного Кодекса, который должен стать своеобразной малой Конституцией», — заявил он.

С. Гриневецкий также отметил, что нерешенными остаются два ключевых вопроса ОТГ — земли и собственности. Так, территориальные громады могут распоряжаться землями в рамках населенных пунктов, в то время как за их пределами земля находится в частной или государственной собственности и ею распоряжаются различные органы государственной власти.

«Формируется дисбаланс между ресурсами и полномочиями, когда средства для оказания образовательных, медицинских и других услуг предоставлены бюджетам объединенных громад, но полномочия по управлению соответствующими учреждениями фактически сосредоточены в структуре районных государственных администраций или зависят от решений районных советов. Существует также необходимость создания реестра коммунальной собственности», — добавил политик.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:48 21.06.2017
Фестиваль «Хочу в Одессу» пройдёт с 24 по 28 июня
17:22 21.06.2017
В ряде домов в центре Одессы завтра, 22 июня, отключат газ
16:57 21.06.2017
«Европейская неделя устойчивой энергетики» пройдёт в Одессе с 22 по 24 июня
16:02 21.06.2017
Детсад на 90 мест создаётся в Малиновском районе Одессы
15:42 21.06.2017
«Законопроект о службах органов местного самоуправления требует определённых поправок», — мнение


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.764