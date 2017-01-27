ОГА отчиталась о полном рассмотрении накопившихся ранее документов

13:47 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сегодняшний день в облгосадминистрации рассмотрены и обработаны все поступившие запросы и письма, в том числе, оставшиеся с прошлых лет, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник отдела контроля и мониторинга документов высших органов власти Управления деловодства и контроля аппарата ОГА Тамара Пилипенко заявила сегодня, 20 июня, на расширенном аппаратном совещании.

По словам начальника отдела, по состоянию на 19 июня в аппарате ОГА не осталось ни одного не выполненного документа — «ни одного документа, о котором нужно было бы говорить».

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, комментируя эту информацию, отметил: «А когда-то начинали с тысячи невыполненных документов…».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», 30 января начальник Управления делопроизводства и контроля ОГА Светлана Швыденко сообщила, что в течение последних полутора лет в структурах Одесской облгосадминистрации было утеряно большое количество документов, в том числе и строгой отчётности, регламентирующих работу структур за последние полтора года. Более того, начальник Управления сообщила, что подсчитать количество пропавших документов «оказалось невозможно».

«Прошлое руководство говорило нам, что их сохранять не нужно, что их можно выбрасывать», — отметила С. Швыденко.

При этом некоторые подразделения всё же сохраняли отчётность — например, Департамент здравоохранения — по невыполненным распоряжениям. Таковых оказалось 400. Также 400 обращений граждан осталось без ответа.

Кроме того, вёлся учёт по обращениям граждан за материальной помощью — таких оказалось нерассмотренными 1,5 тыс.