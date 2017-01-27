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Депутаты облсовета после перерыва начали принимать вопросы пакетами
17:02 / 16.06.2017
ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — После перерыва в работе сегодняшней сессии Одесского областного совета, продлившегося до 15:55, депутаты практически пакетом приняли вопросы повестки дня с 18 по 44, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Принятые проекты решений по данным вопросам, в основном, касались передачи объектов в комсобственность и продления контрактов с руководителями коммунальных учреждений образования, здравоохранения и культуры.
Обсуждение вызвал вопрос о продлении контракта с руководителем «Облконцертсервиса» и финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Депутаты отмечали, что предприятие, за год заработавшее 17 млн. грн., перечислило в бюджет только 16 тыс. грн.
Также спор вызвали вопросы о передаче нежилых помещений 3-этажного дома на ул. Репина, 3, Одесскому горсовету в бесплатное пользование на 25 лет, а также передача нежилых помещений на ул. Д. Ойстраха (бывш. Затонского), 28, в коммунальную собственность Одессы. Глава комиссии по бюджету и финансам Евгения Абрамова отметила, что формально эти нежилые помещения никогда и не были в собственности области. В то же время город выразил нежелание принимать эти помещения.
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