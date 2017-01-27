Облсовет утвердил поправки в бюджет области-2017

16:24 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии приняли решение о внесении изменений в бюджет Одесской области на 2017 год, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На пленарном заседании сессии депутаты проголосовали за внесение изменений в решение облсовета от 21 марта «О бюджете Одесской области на 2017 год». Напомним, что именно этот проект решения формально послужил поводом для созыва сессии сегодняшним числом. В Одесской облгосадминистрации отметили, что непринятие поправок, предусмотренных этим проектом, лишает финансирования некоторые достаточно важные для области статьи. В частности, речь шла о выплатах преподавателям ПТУ области.

Также в ходе сессии было утверждено создание коммунальной организации «Центр устойчивого развития и экологических исследований Дунайского региона». Проект предусматривает трёхстороннее сотрудничество Украины, Румынии и Молдовы в этом вопросе. Споры в зале вызвала личность директора новосозданной организации — депутаты заявили, что она «плохо знает английский и не работала в сфере экологии». Тем не менее, кандидатура была утверждена.