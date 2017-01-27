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Глава облсовета призвал предпринимателей области поддержать экспедицию альпинистов
14:49 / 16.06.2017
ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета в ходе сегодняшней сессии призвал предпринимателей области поддержать экспедицию, которая отправляется покорять вершины семи 8-тысячников, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Анатолий Урбанский призвал предпринимателей Одесской области материально поддержать экспедицию «Несокрушимая», которая отправляется покорять семь 8-тысячников. Альпинисты планируют установить флаги Украины и Одесской области, в частности, на вершине Эвереста.
Глава облсовета особо подчеркнул, что помощь энтузиастам должна оказываться исключительно добровольно, но добавил, что облбюджет выделит на экспедицию 500 тыс. грн.
После раздавшихся в зале выкриков протеста на трибуну вышла глава постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансово-экономической деятельности Евгения Абрамова, которая заявила, что нет статьи, предусматривающей выделение областных денег на это мероприятие. В ответ депутат Олег Кутателадзе объявил, что его предприятие ТИС уже выделило миллион на проведение экспедиции.
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