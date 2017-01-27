Депутаты облсовета поддержали выделение 7 миллионов гривен на закупку передвижных весовых комплексов

15:54 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии внесли изменения в программу «Безопасная Одесчина», предусматривающие, в частности, выделение 7 миллионов гривен на закупку передвижных весовых комплексов для дорог области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Так, депутаты приняли проект внесения изменений в программу «Безопасная Одесчина», который предусматривает приобретение 9 передвижных весовых установок — на эти цели предусмотрено 7,2 млн. грн.

Как подчеркнула директор Департамента финансов Марина Зинченко, окончательная сумма будет известна, когда пройдут электронные торги.

В ходе обсуждения проекта предлагался ряд поправок, которые не были приняты. В частности, предлагалось уточнить, кто будет собственником этих передвижных установок.

Также этим проектом утверждено выделение 1 млрд. грн. на ремонт областных дорог.