|
русская версия | english version
|
|
Депутаты облсовета поддержали выделение 7 миллионов гривен на закупку передвижных весовых комплексов
15:54 / 16.06.2017
ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии внесли изменения в программу «Безопасная Одесчина», предусматривающие, в частности, выделение 7 миллионов гривен на закупку передвижных весовых комплексов для дорог области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Так, депутаты приняли проект внесения изменений в программу «Безопасная Одесчина», который предусматривает приобретение 9 передвижных весовых установок — на эти цели предусмотрено 7,2 млн. грн.
Как подчеркнула директор Департамента финансов Марина Зинченко, окончательная сумма будет известна, когда пройдут электронные торги.
В ходе обсуждения проекта предлагался ряд поправок, которые не были приняты. В частности, предлагалось уточнить, кто будет собственником этих передвижных установок.
Также этим проектом утверждено выделение 1 млрд. грн. на ремонт областных дорог.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:42 16.06.2017
17:02 16.06.2017
16:41 16.06.2017
16:24 16.06.2017
14:49 16.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.894
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»