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Принята программа социально-экономического и культурного развития области на 2017 год
12:31 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии приняли программу социально-экономического и культурного развития области на 2017 год, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе пленарного заседания сессии сегодня, 16 июня, депутаты облсовета поддержали проект Программы социально-экономического и культурного развития области на 2017 год, несмотря на возражения ряда депутатов-оппозиционеров. Отмечалось, в частности, что ежегодно на содержание ряда коммунальных предприятий области тратится от 30 до 37 млн. грн. — они должны приносить прибыль, но этого не происходит. Также Программа не содержит чётких цифр, что не позволит проконтролировать и получить отчет по 8 областным целевым программам, которые завершаются в конце 2017 года.

Тем не менее, за принятие решения проголосовали 62 депутата, и проект был принят.

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