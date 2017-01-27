|
русская версия | english version
|
|
Облсовет отказался присваивать звание «Почётный гражданин области» Ивану Катеринчуку
11:51 / 16.06.2017
ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии не поддержали проект о присвоении экс-главе ГУ МВД области, а ныне ректору ОГУВД Ивану Катеринчуку звания «Почётный гражданин области», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Выступавшие на обсуждении этого вопроса депутаты от «Оппоблока» заявили, что до 2014 года И. Катеринчук работал вообще в другом регионе и никакого отношения к Одесской области не имел, а на должность начальника одесской областной милиции он вступил после трагических событий 2 мая. По словам депутатов фракции «ОБ», именно тогда область оказалась на в числе худших (на 24 и 19 месте) по показателям уровня преступности и по раскрываемости преступлений. Также, по мнению депутатов, такое почетное звание можно присваивать исключительно за весомый вклад в развитие экономики и народного хозяйства региона. Выступавших поддержал весь депутатский корпус, не поддержав данный проект. В то же время предложение о замене кандидатуры И. Катеринчука на чемпиона Николая Авилова в списке претендентов на почётное звание также не было поддержано.
При этом за присвоение звания Михаилу Козыреву — бывшему вице-мэру Одессы по ЖКХ и нынешнему советнику городского головы — проголосовало 70 депутатов.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:22 16.06.2017
13:58 16.06.2017
СБУ задержала в Одесской области жителя ПМР, пытавшегося вербовать правоохранителей для работы на РФ
13:19 16.06.2017
12:58 16.06.2017
Депутаты облсовета внесли изменения в программу сохранения водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана
12:50 16.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.727
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»