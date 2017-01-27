Депутатам облсовета удалось принять повестку дня сегодняшней сессии

11:12 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Назначенная на 10 утра сегодняшнего дня XI сессия областного совета началась почти с получасовым опозданием, ещё около получаса ушло на принятие повестки дня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По наблюдению корреспондента агентства, заседание сессии началась около 10:25. В зале зарегистрировались 74 депутата.

Повестка дня была принята только в 11 часов. До этого времени свои поправки и предложения вносили исключительно депутаты «Оппоблока». В частности было предложено рассмотреть обращение к Верховной Раде и Президенту с требованием прекратить вмешательства государства в дела общин нацменьшинств, а также религиозных конфессий. Депутат Виталий Саутенков отметил, что участились случаи рейдерских захватов культовых учреждений, в том числе по политическим мотивам, и создаются благоприятные условия только для УПЦ КП. Председатель облсовета прервал выступавшего, заявив, что система голосования может сломаться в любой момент. За включение этого вопроса в повестку было отдано всего 26 голосов.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», предыдущая попытка провести XI сессию облсовета окончилась неудачей именно на стадии принятия повестки дня — с подачи «Оппоблока», заявившего о нарушениях в регламенте. В работе сессии дважды объявлялись затяжные перерывы, однако необходимого числа голосов для принятия повестки набрать так и не удалось. По просьбе главы ОГА, для принятия решений по ряду важных для области финансовых вопросов, заседание назначили на сегодня — до начала отпускной кампании многих чиновников.