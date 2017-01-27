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«Вопрос строительства мусороперерабатывающего завода — в стадии планирования переговоров с инвесторами», — мэр
15:23 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что вопрос строительства мусороперерабатывающего завода для Одессы по-прежнему находится в стадии планирования переговоров с инвесторами, а сама постройка завода может привести к изменениям тарифов на вывоз мусора, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом мэр заявил на брифинге, состоявшемся после сессии горсовета 14 июня.
Отвечая на вопросы журналистов, касающихся благоустройства города и его санитарного состояния, мэр заявил, что вопросы дегазации в городе постепенно решаются и заверил, что в планах — проведение переговоров с инвесторами, способными оказать содействие в строительстве и вводе в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода.
Однако, по его мнению, это может привести «к изменениям тарифов на вывоз мусора, к чему большинство населения города явно не готово».
«Мы сегодня и так «выжимаем последние соки» из перевозчиков и тех компаний, которые занимаются вывозом мусора, чтобы они держали минимальные тарифы. При общем повышении всех коммунплатежей», — отметил Г. Труханов.
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