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Греческий парк в Одессе планируют открыть в сентябре 2018 года
15:02 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мэр Одессы планирует открыть Греческий парк 2 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил на брифинге, состоявшемся после сессии горсовета 14 июня.
По словам Геннадия Труханова, с Греческим парком «гораздо всё сложнее, чем со Стамбульским» — виной всему его расположение, где есть угроза «нависания», «движения» и сползания верхних террас, на которых расположены Воронцовская колоннада и Дворец.
Как заверил мэр, из внебюджетных средств уже потрачено полмиллиона долларов компанией-подрядчиком, которая вбивает сваи и укрепляет склон.
«Проект, который был презентован общественности, понравился, и никаких вопросов там не было. Торговых точек там не планируется. А планируется красивое достойное место отдыха для одесситов и гостей города. Мы хотим открыть уже одну часть Греческого парка ко дню города 2018 года», — рассказал Г. Труханов.
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