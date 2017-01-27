Одесса > Новости > Власти Директор Кулиндоровского КХП стал советником одесского губернатора 10:28 / 15.06.2017 ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов назначил своим внештатным советником директора Кулиндоровского комбината хлебопродуктов Владимира Березняка, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом директор Кулиндоровского КХП рассказал в интервью нашему корреспонденту. Так, распоряжением председателя Одесской облгосадминистрации от 6 июня, В. Березняк с 7 июня назначен внештатным советником губернатора по вопросам пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. версия для печати