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Директор Кулиндоровского КХП стал советником одесского губернатора
10:28 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов назначил своим внештатным советником директора Кулиндоровского комбината хлебопродуктов Владимира Березняка, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор Кулиндоровского КХП рассказал в интервью нашему корреспонденту.
Так, распоряжением председателя Одесской облгосадминистрации от 6 июня, В. Березняк с 7 июня назначен внештатным советником губернатора по вопросам пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
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